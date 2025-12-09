Concert solidaire Espace Noriac Limoges

Concert solidaire

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Concert Solidaire en deux parties au profit de l’association EGALISE (Echange Gambie Limousin). Deux formations avec des musiciens de l’orchestre Hymnus Humani en première partie et le groupe métal Day After Day en seconde partie. .

English : Concert solidaire

