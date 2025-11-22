Concert solidaire

Salle des fêtes Miossens-Lanusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

En Daban chante au profit de Keep a breast. Créations et chants béarnais un répertoire 100% circuit court, sans additifs, bon pour le moral, écologique et semé en Béarn. Buvette et vente de patisseries. Inscription sur HelloAsso ou sur place. .

Salle des fêtes Miossens-Lanusse 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 37 29

English : Concert solidaire

German : Concert solidaire

Italiano :

Espanol : Concert solidaire

L’événement Concert solidaire Miossens-Lanusse a été mis à jour le 2025-10-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran