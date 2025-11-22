Concert solidaire Miossens-Lanusse
Concert solidaire Miossens-Lanusse samedi 22 novembre 2025.
Concert solidaire
Salle des fêtes Miossens-Lanusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
En Daban chante au profit de Keep a breast. Créations et chants béarnais un répertoire 100% circuit court, sans additifs, bon pour le moral, écologique et semé en Béarn. Buvette et vente de patisseries. Inscription sur HelloAsso ou sur place. .
Salle des fêtes Miossens-Lanusse 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 37 29
English : Concert solidaire
German : Concert solidaire
Italiano :
Espanol : Concert solidaire
L’événement Concert solidaire Miossens-Lanusse a été mis à jour le 2025-10-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran