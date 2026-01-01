Concert solidaire pop rock Mac Fly Salle Paul Eluard La Ciotat

Concert solidaire pop rock Mac Fly

Samedi 24 janvier 2026 de 20h30 à 23h30. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Une soirée placée sous le signe de l’énergie et du partage. Mac Fly avec son amour du public, son talent, son répertoire diversifié saura vous entrainer sur la piste de danse ou simplement profiter de la musique.

Mac Fly est un groupe de la région toulonnaise de reprises et compositions rock. A l’origine axé sur le rock 70’s, il a su se diversifier vers des compositions, des reprises des plus grandes chansons pop rock, de l’électrique. Un seul mot d’ordre partager avec le public leur complicité, leur énergie et le plaisir de la scène.



Personne ne résistera à l’appel de la piste de danse ! .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 59 08 80 contact@rotarylaciotat.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening filled with energy and sharing. Mac Fly, with his love for the audience, his talent and his diverse repertoire, will get you out on the dance floor or simply enjoying the music.

L’événement Concert solidaire pop rock Mac Fly La Ciotat a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de La Ciotat