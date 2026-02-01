Concert solidaire ROCK Foyer familial Cambremer Cambremer

Concert solidaire ROCK

Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Concert Rock: Alice Rêve Bleu et the Peatmen en concert

×close

Culture

27 février 2026 de 19:30 à 23:59

Mairie de Cambremer

Concert Rock: Alice Rêve Bleu et the Peatmen en concert

×close

Culture

27 février 2026 de 19:30 à 23:59

Mairie de Cambremer

Adresse

8-10 Avenue des Tilleuls, 14340 Cambremer, France

Description

Chauffez vos oreilles, ça va envoyer du lourd !

Concert solidaire Rock avec Alice Rêve et The Peatmen

Venez chanter, vibrer et partager une belle soirée de musique et de solidarité !

Concert proposé par l’association Solidarités exilé.e.s de Lisieux en soutien à la maison de l’Espoir.

A partir de 19h30 Prix libre .

Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 07 66 68 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert solidaire ROCK

Rock concert: Alice Rêve Bleu and the Peatmen in concert

×close

Culture

27 February 2026 from 19:30 to 23:59

Cambremer Town Hall

L’événement Concert solidaire ROCK Cambremer a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme