Concert solidaire ROCK Foyer familial Cambremer Cambremer

Concert solidaire ROCK
Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados
Concert Rock: Alice Rêve Bleu et the Peatmen en concert
Concert Rock: Alice Rêve Bleu et the Peatmen en concert
Adresse
8-10 Avenue des Tilleuls, 14340 Cambremer, France
Description
Chauffez vos oreilles, ça va envoyer du lourd !
Concert solidaire Rock avec Alice Rêve et The Peatmen
Venez chanter, vibrer et partager une belle soirée de musique et de solidarité !
Concert proposé par l’association Solidarités exilé.e.s de Lisieux en soutien à la maison de l’Espoir.
A partir de 19h30 Prix libre .
Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 07 66 68 41
English : Concert solidaire ROCK
Rock concert: Alice Rêve Bleu and the Peatmen in concert
Culture
27 February 2026 from 19:30 to 23:59
Cambremer Town Hall
