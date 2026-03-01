Concert solidaire St Patrick Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet
Concert solidaire St Patrick Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet samedi 14 mars 2026.
Concert solidaire St Patrick
Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet Loire-Atlantique
Venez fêter la St Patrick en musique !
Soirée au profit de l’association France Sclérose en Plaques
3 groupes
Times like these
Hail The Thunder
This is a call (Tribute Foo Fighters)
Samedi 14 mars à 19h00, à la Salle polyvalente Notre Dame de Grâce
Entrée libre .
Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
