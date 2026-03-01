Concert solidaire St Patrick Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet

Concert solidaire St Patrick

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez fêter la St Patrick en musique !

Soirée au profit de l’association France Sclérose en Plaques

3 groupes

Times like these

Hail The Thunder

This is a call (Tribute Foo Fighters)

Samedi 14 mars à 19h00, à la Salle polyvalente Notre Dame de Grâce

Entrée libre .

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l'Abbé Blanconnier Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

