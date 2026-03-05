Concert solidaire Ussel

Concert solidaire

Dans le cadre de Mars Bleu, mois national dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, venez assister au concert solidairelors d’une soirée animée par Jeux de Lames, Ensemble départemental d’accordéons de la Corrèze. L’entrée est à prix libre et les bénéfices seront reversés au Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer. Une buvette sera proposée sur place.

Mars Bleu vise à rappeler l’importance du dépistage du cancer colorectal. À travers cette initiative, l’objectif est double soutenir les actions locales de la Ligue contre le cancer et encourager la population à s’informer et à participer au dépistage.

Le Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer remercie chaleureusement l’association Jeux de Lames pour son engagement ainsi que la Ville d’Ussel pour son partenariat et son soutien à cette action de prévention. .

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 94 52 communication19@ligue-cancer.net

