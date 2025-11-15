Concert Solidaire Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 18:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Il se déroule dans un haut lieu de l’ESS, le Wattignies et permet de soutenir des initiatives locales et solidaires !Les fonds seront reversés à La Cloche, pour permettre de financer les repères (accueils ouverts à toutes et tous les mercredis matin au Wattignies) et les activités/évènements inclusifs de l’association.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83