Concert – Solissimo – CharlElie Couture Le Croisic
vendredi 4 juin 2027 · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Concert – Solissimo – CharlElie Couture
Salle Jeanne d’Arc, 2 Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:30:00
fin : 2027-06-04 22:00:00
Date(s) :
2027-06-04
CharlElie Couture « Solissimo »
Chanson française
Vendredi 4 juin 2027. 20h30
Synopsis :
L’artiste décrit le concert en solo comme un exercice exigeant, fondé sur le risque, la liberté et l’improvisation.
Il évoque ses débuts sur scène, où cette formule a marqué un tournant dans sa carrière.
Le solo favorise une relation intime avec le public et révèle les chansons dans leur forme la plus authentique.
Avec SOLISSIMO, il propose un retour aux sources, centré sur l’essentiel et différent de ses concerts en groupe.
Pour information, la billetterie de la salle Jeanne d’Arc ouvrira le mercredi 16 septembre sur internet et à l’Office de Tourisme. .
Salle Jeanne d’Arc, 2 Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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English :
L’événement Concert – Solissimo – CharlElie Couture Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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