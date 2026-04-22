Informations pratiques

Le Croisic

Concert – Solissimo – CharlElie Couture

Salle Jeanne d’Arc, 2 Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:30:00

fin : 2027-06-04 22:00:00

Date(s) :

2027-06-04

CharlElie Couture « Solissimo »

Chanson française

Vendredi 4 juin 2027. 20h30

Synopsis :



L’artiste décrit le concert en solo comme un exercice exigeant, fondé sur le risque, la liberté et l’improvisation.

Il évoque ses débuts sur scène, où cette formule a marqué un tournant dans sa carrière.

Le solo favorise une relation intime avec le public et révèle les chansons dans leur forme la plus authentique.

Avec SOLISSIMO, il propose un retour aux sources, centré sur l’essentiel et différent de ses concerts en groupe.

Pour information, la billetterie de la salle Jeanne d’Arc ouvrira le mercredi 16 septembre sur internet et à l’Office de Tourisme. .

Salle Jeanne d’Arc, 2 Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert – Solissimo – CharlElie Couture Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44