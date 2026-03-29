Concert Soliste en mission – Mio SUGIMOTO, Saxophoniste M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
Concert Soliste en mission – Mio SUGIMOTO, Saxophoniste M128 – Missions Etrangères de Paris Paris jeudi 9 avril 2026.
De la rencontre en musique entre un artiste, une œuvre, un patrimoine et le public nait une nouvelle émotion. Chaque séquence est une découverte d’un nouvel instrument, (guitare, violon, harpe…) et d’un artiste professionnel. Un dialogue s’engage avec les visiteurs quant aux choix du musicien : son parcours dans le musée, son choix des œuvres musicales au regard des œuvres exposées.
Jeudi 9 avril 2026 : Mio SUGIMOTO, Saxophoniste
Mio SUGIMOTO, Saxophoniste
Née à Hokkaidō (Japon), Mio Sugimoto est une saxophoniste classique.
Elle détient une licence à l’Université des Arts d’Aichi. Installée en France depuis 2019, elle se perfectionne aux conservatoires de Cergy-Pontoise et de Versailles. Elle étudie actuellement au CRD de Clamart dans la classe d’Alexandre Souillart (cursus « Nouveaux Langages », spécialisé en musique contemporaine) et au CRD d’Argenteuil avec Hiroe Yasui-Souillart.
Mio Sugimoto est actuellement boursière du Centre France-Asie (CFA), où elle bénéficie d’un soutien pour sa formation artistique.
Quatuor AMAM
Formé en France en 2025, ce quatuor de saxophones est spécialisé dans le répertoire classique, aux sonorités riches.
Soprano : Akari NAITO
Alto : Akirako MATSUYAMA
Ténor : Mizuki FUKANO
Baryton : Mio SUGIMOTO
Découverte en musique du musée des Missions Etrangères de Paris.
Le jeudi 09 avril 2026
de 12h30 à 13h30
payant
5 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T15:30:00+02:00
fin : 2026-04-09T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T12:30:00+02:00_2026-04-09T13:30:00+02:00
M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris
https://missionsetrangeres.com/evenement/concert-soliste-en-mission-jeudi-9-avril-2026/
Afficher la carte du lieu M128 – Missions Etrangères de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 29 mars 2026
- Les Foulées de l’Assurance 2026 Bois de Boulogne PARIS 29 mars 2026
- Dimanches de l’Histoire de l’Art – Giorgio De Chirico LE BAL BLOMET Paris 29 mars 2026
- Atelier Peinture chinoise : Le souffle vital Institut Feibai Paris 29 mars 2026
- Grandes chasses aux œufs de Pâques au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation PARIS 29 mars 2026