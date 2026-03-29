Concert Soliste en mission – Mio SUGIMOTO, Saxophoniste M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Concert Soliste en mission – Mio SUGIMOTO

Concert Soliste en mission – Mio SUGIMOTO, Saxophoniste M128 – Missions Etrangères de Paris Paris jeudi 9 avril 2026.

De la rencontre en musique entre un artiste, une œuvre, un patrimoine et le public nait une nouvelle émotion. Chaque séquence est une découverte d’un nouvel instrument, (guitare, violon, harpe…) et d’un artiste professionnel. Un dialogue s’engage avec les visiteurs quant aux choix du musicien : son parcours dans le musée, son choix des œuvres musicales au regard des œuvres exposées.

Jeudi 9 avril 2026 : Mio SUGIMOTO, Saxophoniste

Mio SUGIMOTO, Saxophoniste

Née à Hokkaidō (Japon), Mio Sugimoto est une saxophoniste classique.

Elle détient une licence à l’Université des Arts d’Aichi. Installée en France depuis 2019, elle se perfectionne aux conservatoires de Cergy-Pontoise et de Versailles. Elle étudie actuellement au CRD de Clamart dans la classe d’Alexandre Souillart (cursus « Nouveaux Langages », spécialisé en musique contemporaine) et au CRD d’Argenteuil avec Hiroe Yasui-Souillart.

Mio Sugimoto est actuellement boursière du Centre France-Asie (CFA), où elle bénéficie d’un soutien pour sa formation artistique.

Quatuor AMAM

Formé en France en 2025, ce quatuor de saxophones est spécialisé dans le répertoire classique, aux sonorités riches.

Soprano : Akari NAITO
Alto : Akirako MATSUYAMA
Ténor : Mizuki FUKANO
Baryton : Mio SUGIMOTO

Découverte en musique du musée des Missions Etrangères de Paris.
Le jeudi 09 avril 2026
de 12h30 à 13h30
payant

5 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T15:30:00+02:00
fin : 2026-04-09T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T12:30:00+02:00_2026-04-09T13:30:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac  75007 Paris
https://missionsetrangeres.com/evenement/concert-soliste-en-mission-jeudi-9-avril-2026/


Afficher la carte du lieu M128 – Missions Etrangères de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)