Concert Solistes de Tchernivtsi (Ukraine)

14 rue du Temple Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les solistes de Tchernivtsi (Ukraine) offrent un concert captivant. Talent, émotion et diversité musicale se rencontrent pour créer un moment fort et vivant. Une expérience artistique unique mettant en lumière la richesse et la virtuosité des musiciens ukrainiens. .

14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 37 36

English :

Soloists from Chernivtsi (Ukraine) offer a lively and moving concert. Talent and musical diversity come together for a unique, sensitive moment.

L’événement Concert Solistes de Tchernivtsi (Ukraine) Thann a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay