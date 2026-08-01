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AGENDA · Serdinya

CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS Serdinya

samedi 22 août 2026 · Serdinya

CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS Serdinya

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
66360 Serdinya
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Serdinya

CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS

Serdinya Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Vibrez au son du concert solistes Robin & Friends, accompagnés par Michel Prezman ! Rendez-vous le 22 août à 18h30 en l’église de Serdinya pour un moment musical captivant.
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Serdinya 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 26 61 14 

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English :

Come enjoy the music at the Robin & Friends soloists’ concert, accompanied by Michel Prezman! Join us on August 22 at 6:30 p.m. at the Serdinya Church for a captivating musical experience.

L’événement CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS Serdinya a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO