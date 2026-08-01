CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS Serdinya
samedi 22 août 2026 · Serdinya
Informations pratiques
Serdinya
CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS
Serdinya Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Vibrez au son du concert solistes Robin & Friends, accompagnés par Michel Prezman ! Rendez-vous le 22 août à 18h30 en l’église de Serdinya pour un moment musical captivant.
.
Serdinya 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 26 61 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy the music at the Robin & Friends soloists’ concert, accompanied by Michel Prezman! Join us on August 22 at 6:30 p.m. at the Serdinya Church for a captivating musical experience.
L’événement CONCERT SOLISTES ROBIN AND FRIENDS Serdinya a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO