Concert Solo en Choeur Flixecourt

Concert Solo en Choeur Flixecourt vendredi 10 octobre 2025.

Concert Solo en Choeur

14 rue Courbet Flixecourt Somme

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Solo en Chœur est une association purement locale de la commune de Flixecourt. Créé à l’initiative de Christel HERBET, elle regroupe plusieurs amateurs de chant de la commune et ses environs. Ce groupe vocal nous entraine dans des reprises diverses et variées pour passer une soirée chantante et conviviale. Les recettes de cette soirée seront au profit de l’ADAPEI 80, 1 place = 1 don

Réservation: https://my.weezevent.com/operation-brioche 5 .

14 rue Courbet Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France

