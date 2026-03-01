Concert solo guitare café-herboristerie la Ronce Rostrenen

Concert solo guitare

café-herboristerie la Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

À la Ronce, on fête l’arrivée du printemps en musique ?? Alors venez nombreuses et nombreux le vendredi 20 mars, à 18h, pour découvrir Clément Bertine en concert!

Dans ce solo de guitare, il nous propose une musique improvisée, organique ou rythmée, parfois surprenante, qui invite à l’exploration et à la liberté intérieures.

Et ce sera aussi l’occasion de vous faire gouter notre tisane du printemps, la délicieuse et envoûtante tisane des rêves (sauge, agastache, escholtzia, pensée sauvage, camomille romaine, racine d’angélique) !

Entrée libre, prix au chapeau.

Au café-herboristerie la Ronce, 12 rue Gallieni, 22110 Rostrenen.

Org. La Ronce .

café-herboristerie la Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67

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English :

L’événement Concert solo guitare Rostrenen a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh