Concert Solo Percussions Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer

Concert Solo Percussions Dimanche 21 septembre, 16h00 Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

gratuit

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Solo de Julien Lahaye (La Filature)

Tout public. Gratuit. Jauge limitée, sur réservation uniquement au guichet du théâtre ou par téléphone

Renseignements : théâtre Monsigny 03 21 87 37 15

Bibliothèque des Annonciades 18 Place de la Resistance, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321877321 http://lequadrant.boulogne-sur-mer.fr

Journées européennes du patrimoine 2025