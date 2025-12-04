Concert Solo quattro saxo ! Digoin
Concert Solo quattro saxo ! Digoin lundi 15 décembre 2025.
Concert Solo quattro saxo !
Salle des Capucines Digoin Saône-et-Loire
Les élèves et professeurs du Conservatoire intercommunal Jean Piret vous offrent un nouveau concert autour du saxophone… Du solo au quatuor, le sax se plie en quatre pour vous servir ! Entrée libre
Durée 45 minutes .
Salle des Capucines Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr
