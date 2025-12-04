Concert Solo quattro saxo ! Digoin

Concert Solo quattro saxo !

Salle des Capucines Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Les élèves et professeurs du Conservatoire intercommunal Jean Piret vous offrent un nouveau concert autour du saxophone… Du solo au quatuor, le sax se plie en quatre pour vous servir ! Entrée libre

Durée 45 minutes .

Salle des Capucines Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr

