Concert SolOrkestar Jardin Potager Bonnétable

Laissez-vous emporter par la musique festive de Solorkestar !

Dans le cadre de l’évènement Les potirons fêtent l’automne , Solorkestar vous invite à un voyage musical haut en couleurs ! L’énigmatique et énergique Vlad se mesure aux monstres de la musique des Balkan dans un répertoire festif aux rythmes entraînants. Vlad veut vous faire danser, vous faire aimer, vous faire pleurer et pourquoi pas tout à la fois? SolOrkestar s’incruste à la fête, alors accrochez vos ceintures pour un moment unique dans le cadre exceptionnel du Jardin Potager !

English :

Let yourself be carried away by the festive music of Solorkestar!

German :

Lassen Sie sich von der festlichen Musik von Solorkestar? mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla musica festosa dei Solorkestar!

Espanol :

¡Déjese llevar por la música festiva de Solorkestar!

