Concert Solos Agora Metz

Concert Solos

Agora 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

SOLOS

Frise lumière (Ludovic Gerst) basse, ampli

Jean-Philippe Gross dispositif électronique

Maria Bertel trombone, ampli [Danemark]

3 solos, 3 performances uniques et captivantes.

Nappes et paysages sonores, textures contemplatives et explorations de la matière acoustique ne manquez pas cette triple rencontre musicale qui promet d’éveiller vos sens et de renouveler votre écoute.

Frise Lumière affine l’instrumentation à sa seule basse et en extrait des mélodies harmoniques, rythmiques et percussives.

Jean-Philippe Gross développe un rapport physique au son, jouant avec les ruptures et les phénomènes acoustiques. Il projette un véritable feu d’artifice de fritures parasitaires, une performance-action brute où sa table-laboratoire s’anime sous nos yeux avec une intensité radicale.

Maria Bertel fait émerger de son trombone des motifs organiques changeants. Elle travaille la mise en relief de l’imperceptible, les sons minuscules deviennent brutalement clairs, tout comme la gamme des harmoniques de l’instrument.Tout public

0 .

Agora 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SOLOS

Frise lumière (Ludovic Gerst): bass, amp

Jean-Philippe Gross: electronics

Maria Bertel: trombone, amp [Denmark]

3 solos, 3 unique and captivating performances.

Layers and soundscapes, contemplative textures and explorations of acoustic matter: don’t miss this triple musical encounter that promises to awaken your senses and renew your listening.

Frise Lumière refines the instrumentation on its bass alone, extracting harmonic, rhythmic and percussive melodies.

Jean-Philippe Gross develops a physical relationship with sound, playing with ruptures and acoustic phenomena. He projects a veritable firework display of parasitic frying, a raw performance-action where his table-laboratory comes alive before our eyes with radical intensity.

Maria Bertel uses her trombone to conjure up changing organic patterns. She works on highlighting the imperceptible, tiny sounds become brutally clear, as does the instrument?s range of harmonics.

L’événement Concert Solos Metz a été mis à jour le 2026-03-05 par AGENCE INSPIRE METZ