Informations pratiques

Colombières-sur-Orb

CONCERT SOLSOL

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Découvrez SolSol à L’Arbre à Palabres à Colombières-sur-Orb. Un concert acoustique chaleureux au Chemin des Gorges pour une pause musicale envoûtante et conviviale en plein cœur de la vallée. Un moment de partage unique à ne pas manquer !

Laisse-vous porter par les harmonies voilées et captivantes du concert de SolSol à L’Arbre à Palabres ! Implanté le long du pittoresque Chemin des Gorges à Colombières-sur-Orb, ce rendez-vous musical promet un moment de partage convivial et authentique en plein air ou sous les voûtes intimes du lieu. Entre voix enchantresses et accompagnements acoustiques ciselés, le duo propose une parenthèse enchantée dédiée aux amoureux de belles mélodies et de rencontres musicales. Venez profiter d’une ambiance intimiste et festive au cœur de la vallée. Restauration et rafraîchissements sur place selon l’accueil du lieu. .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85

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English : CONCERT ONIRIME

ONIRIME concert at L’arbre à Palabres, free admission, light refreshments on site. RDV Chemin des Gorges, Colombières/Orb.

L’événement CONCERT SOLSOL Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC