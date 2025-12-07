Concert Solstice du trio Sünkyan Place de la Congrégation Josselin
Concert Solstice du trio Sünkyan
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan
Le trio Sünkyan, en résidence à la Chapelle de la Congrégation, vous présente son concert conté qui entremêle chants du monde et légendes du solstice d’hiver. A 17h. .
Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
