Concert Solstice du trio Sünkyan Place de la Congrégation Josselin

Concert Solstice du trio Sünkyan

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:15:00

2025-12-07

Le trio Sünkyan, en résidence à la Chapelle de la Congrégation, vous présente son concert conté qui entremêle chants du monde et légendes du solstice d’hiver. A 17h. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne

