Concert Solstice-Promesse de lumière Limoges

Concert Solstice-Promesse de lumière

33 Rue François Perrin Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Au sein de l’église du Sacré Coeur, l’Ensemble Madrigal propose Solstice-Promesse de lumière un concert d’œuvres acappella et avec orgue de Bach, Brahms, Britten, Miskinis, Poulenc, Stanford, Tavener. Vivancos … .

33 Rue François Perrin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ensemble.madrigal87@gmail.com

