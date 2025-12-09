Concert Solstice-Promesse de lumière Limoges
Concert Solstice-Promesse de lumière Limoges samedi 20 décembre 2025.
Concert Solstice-Promesse de lumière
33 Rue François Perrin Limoges Haute-Vienne
Au sein de l’église du Sacré Coeur, l’Ensemble Madrigal propose Solstice-Promesse de lumière un concert d’œuvres acappella et avec orgue de Bach, Brahms, Britten, Miskinis, Poulenc, Stanford, Tavener. Vivancos … .
33 Rue François Perrin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ensemble.madrigal87@gmail.com
