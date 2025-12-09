Concert Solstice-Promesse de lumière Limoges

Concert Solstice-Promesse de lumière

Concert Solstice-Promesse de lumière Limoges samedi 20 décembre 2025.

Concert Solstice-Promesse de lumière

33 Rue François Perrin Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Au sein de l’église du Sacré Coeur, l’Ensemble Madrigal propose Solstice-Promesse de lumière un concert d’œuvres acappella et avec orgue de Bach, Brahms, Britten, Miskinis, Poulenc, Stanford, Tavener. Vivancos …   .

33 Rue François Perrin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   ensemble.madrigal87@gmail.com

English : Concert Solstice-Promesse de lumière

L’événement Concert Solstice-Promesse de lumière Limoges a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Limoges Métropole