Concert Sonates violoncelle et piano Villebernier
Concert Sonates violoncelle et piano Villebernier jeudi 21 mai 2026.
Villebernier
Concert Sonates violoncelle et piano
Launay Villebernier Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Partager les notes colorées et joyeuses des Sonates pour violoncelle et piano de Debussy, Poulenc et Boulanger, dans une demeure du XIVème siècle, c’est ce que vous proposent Claire Myers et César de Gurbert à l’occasion de ce concert.
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Launay Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 76 37 07 musicaluceat@gmail.com
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English :
Claire Myers and César de Gurbert invite you to share the colorful, joyful notes of Sonatas for cello and piano by Debussy, Poulenc and Boulanger, in a 14th-century residence.
L’événement Concert Sonates violoncelle et piano Villebernier a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME