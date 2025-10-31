Concert SOND’MO 5TET Théâtre des Halles Pontivy

Concert SOND’MO 5TET

Théâtre des Halles 34 Rue de Lourmel Pontivy Morbihan

2025-10-31 20:30:00

2025-10-31

Musique inspirée du roman Les autres .

Poésie world groove, danse émotionnelle au cœur du son des mots avec Jean-Marie Stéphant, Étienne Callac, Guillaume Casini, Daniel Pochon et Stéphane Le Dro.

Informations et réservation par téléphone. .

Théâtre des Halles 34 Rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 14 84 09 91

