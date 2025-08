Concert Song by So Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Song by So Bar associatif L'Ecurie Genêts vendredi 29 août 2025.

Bar associatif L'Ecurie 20 route du Bec d'Andaine Genêts Manche

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29 23:30:00

2025-08-29

Dîner-concert Song by So, chanson. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.

Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

