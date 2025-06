Concert Song of Oblivion – Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand 21 juin 2025 20:00

Côte-d’Or

Concert Song of Oblivion Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d'Or

Gratuit

2025-06-21 20:00:00

2025-06-21 21:30:00

2025-06-21

Pour la fête de la Musique, découvrez une création unique entre folk et baroque au Château de Bussy-Rabutin !

Création inédite et rencontre musicale entre folk et baroque, Songs of Oblivion rassemble la chanteuse folk Lonny et Agamemnon, un ensemble de musiques anciennes.

Entre répertoires du XVIIe siècle et plus modernes, ces instruments d’un autre temps, touchants dans leur originalité et leur étrangeté, portent et habillent cette voix doucement mélancolique.

Tour à tour en anglais, en français et en italien, les œuvres anciennes glissent vers des reprises d’artistes du XXe siècle et des compositions de la chanteuse de folk. Brouillant les pistes d’une modernité figée grâce à des arrangements originaux de Laurent Jacquier, instruments et voix dialoguent, entre improvisation inspirée du XVIIe siècle et harmonies modernes élaborées.

L’abandon, l’oubli, l’absence tissent tout au long du concert une toile thématique entre les pièces minutieusement choisies. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

