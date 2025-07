Concert « Songlines la vie en cantate » par Richard PITTSINGER, ténor Rue de l’Abbaye Longues-sur-Mer

Concert « Songlines la vie en cantate » par Richard PITTSINGER, ténor Rue de l’Abbaye Longues-sur-Mer lundi 7 juillet 2025.

Concert « Songlines la vie en cantate » par Richard PITTSINGER, ténor

Rue de l’Abbaye Abbaye Sainte Marie de Longues Longues-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 18:30:00

fin : 2025-07-07 20:00:00

Date(s) :

2025-07-07

L’ADTLB reçoit depuis plusieurs années les lauréats du concours Corneille, organisé, à Rouen, par le Poème Harmonique, dans le cadre de la tournée Nouvelles voix en Normandie à la rencontre du public et du patrimoine normands.

Pour cette édition 2025, Richard PITTSINGER, ténor lauréat du concours en 2023, offrira un concert Songlines La vie en cantate dans lequel il interprétera des pièces emblématiques de l’époque baroque avec des oeuvres de Purcell, Byrd, Dowland, Strozzi, Haendel, Brossard, Lully.

Richard PITTSINGER est acclamé pour son chant saisissant et polyvalent, et s’impose comme un interprète de premier plan du répertoire ancien et moderne. Cette saison, il s’est produit à l’Opéra Comique dans Samson de Rameau. Il participera à la 12ème édition du Jardin des Voix avec les Arts Florissants où il interprétera Orphée dans La Descente d’Orphée aux enfers de Charpentier.

Richard PITTSINGER sera accompagné de Louise BUEDO à la viole de gambe et Alessio ZANFARDINO au clavecin.

Tarif normal 12 €

Tarif réduit 8 € (Adhérents individuels ADTLB, Amis de l’abbaye de Longues, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA)

Gratuit 15 ans

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr ou sur www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/

L’ADTLB reçoit depuis plusieurs années les lauréats du concours Corneille, organisé, à Rouen, par le Poème Harmonique, dans le cadre de la tournée Nouvelles voix en Normandie à la rencontre du public et du patrimoine normands.

Pour cette édition 2025, Richard PITTSINGER, ténor lauréat du concours en 2023, offrira un concert Songlines La vie en cantate dans lequel il interprétera des pièces emblématiques de l’époque baroque avec des oeuvres de Purcell, Byrd, Dowland, Strozzi, Haendel, Brossard, Lully.

Richard PITTSINGER est acclamé pour son chant saisissant et polyvalent, et s’impose comme un interprète de premier plan du répertoire ancien et moderne. Cette saison, il s’est produit à l’Opéra Comique dans Samson de Rameau. Il participera à la 12ème édition du Jardin des Voix avec les Arts Florissants où il interprétera Orphée dans La Descente d’Orphée aux enfers de Charpentier.

Richard PITTSINGER sera accompagné de Louise BUEDO à la viole de gambe et Alessio ZANFARDINO au clavecin.

Tarif normal 12 €

Tarif réduit 8 € (Adhérents individuels ADTLB, Amis de l’abbaye de Longues, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA)

Gratuit 15 ans

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr ou sur www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ .

Rue de l’Abbaye Abbaye Sainte Marie de Longues Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert « Songlines la vie en cantate » par Richard PITTSINGER, ténor

For several years now, the ADTLB has been hosting the winners of the Corneille competition, organized in Rouen by Le Poème Harmonique, as part of the Nouvelles voix en Normandie tour of Normandy’s public and heritage.

For this 2025 edition, Richard PITTSINGER, tenor winner of the competition in 2023, will offer a concert Songlines La vie en cantate in which he will perform emblematic pieces from the Baroque period, including works by Purcell, Byrd, Dowland, Strozzi, Haendel, Brossard and Lully.

Richard PITTSINGER is acclaimed for his striking, versatile singing, and has established himself as a leading interpreter of both early and modern repertoire. This season, he appeared at the Opéra Comique in Rameau’s Samson. He will take part in the 12th edition of the Jardin des Voix with Les Arts Florissants, where he will perform Orphée in Charpentier’s La Descente d’Orphée aux enfers.

Richard PITTSINGER will be accompanied by Louise BUEDO on viola da gamba and Alessio ZANFARDINO on harpsichord.

Regular price: €12

Reduced rate: 8 (Individual ADTLB members, Friends of Longues Abbey, students, schoolchildren, jobseekers, RSA)

Free admission 15 years old

Bookings and information: ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr or www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/

German : Concert « Songlines la vie en cantate » par Richard PITTSINGER, ténor

Das ADTLB empfängt seit mehreren Jahren die Preisträger des Corneille-Wettbewerbs, der in Rouen von Le Poème Harmonique im Rahmen der Tournee Nouvelles voix en Normandie organisiert wird, um das normannische Publikum und das normannische Kulturerbe zu treffen.

Für die Ausgabe 2025 wird Richard PITTSINGER, Tenor und Preisträger des Wettbewerbs 2023, ein Konzert Songlines La vie en cantate anbieten, in dem er emblematische Stücke aus der Barockzeit mit Werken von Purcell, Byrd, Dowland, Strozzi, Händel, Brossard und Lully interpretieren wird.

Richard PITTSINGER wird für seinen packenden und vielseitigen Gesang gefeiert und hat sich als führender Interpret des alten und modernen Repertoires etabliert. In dieser Saison trat er an der Opéra Comique in Samson von Rameau auf. Er wird an der 12. Ausgabe des Jardin des Voix mit Les Arts Florissants teilnehmen, wo er Orpheus in Charpentiers La Descente d’Orphée aux enfers interpretieren wird.

Richard PITTSINGER wird von Louise BUEDO an der Viola da Gamba und Alessio ZANFARDINO am Cembalo begleitet.

Normaler Tarif: 12

Ermäßigter Tarif: 8 (Einzelne ADTLB-Mitglieder, Freunde der Abtei von Longues, Studenten, Schüler, Arbeitssuchende, RSA)

Kostenlos: 15 Jahre

Reservierungen, Informationen: ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr oder auf www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/

Italiano :

Da diversi anni, l’ADTLB ospita i vincitori del concorso Corneille, organizzato a Rouen dal Poème Harmonique, nell’ambito della tournée Nouvelles voix en Normandie per incontrare il pubblico e il patrimonio della Normandia.

Per questa edizione 2025, Richard PITTSINGER, tenore vincitore del concorso nel 2023, proporrà un concerto Songlines La vie en cantate in cui eseguirà brani emblematici del periodo barocco, tra cui opere di Purcell, Byrd, Dowland, Strozzi, Haendel, Brossard e Lully.

Richard PITTSINGER è acclamato per il suo canto sorprendente e versatile e si è affermato come uno dei principali interpreti del repertorio antico e moderno. In questa stagione è apparso all’Opéra Comique nel Samson di Rameau. Parteciperà al 12° Jardin des Voix con Les Arts Florissants, dove interpreterà Orphée in La Descente d’Orphée aux enfers di Charpentier.

Richard PITTSINGER sarà accompagnato da Louise BUEDO alla viola da gamba e Alessio ZANFARDINO al clavicembalo.

Prezzo normale: 12 euro

Tariffa ridotta: 8 (Soci individuali ADTLB, Amici dell’Abbazia di Longues, studenti, scolari, persone in cerca di lavoro, RSA)

Ingresso gratuito 15 anni

Prenotazione e informazioni: ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr o www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/

Espanol :

Desde hace varios años, el ADTLB acoge a los ganadores del concurso Corneille, organizado en Ruán por el Poème Harmonique, en el marco de la gira Nouvelles voix en Normandie de encuentro con el público y el patrimonio de Normandía.

Para esta edición de 2025, Richard PITTSINGER, tenor ganador del concurso en 2023, ofrecerá un concierto Songlines La vie en cantate en el que interpretará piezas emblemáticas del Barroco, entre ellas obras de Purcell, Byrd, Dowland, Strozzi, Haendel, Brossard y Lully.

Richard PITTSINGER es aclamado por su canto impactante y versátil, y se ha consolidado como uno de los principales intérpretes del repertorio antiguo y moderno. Esta temporada ha actuado en la Ópera Cómica en el Sansón de Rameau. Participará en el 12º Jardin des Voix con Les Arts Florissants, donde interpretará Orphée en La Descente d’Orphée aux enfers de Charpentier.

Richard PITTSINGER estará acompañado por Louise BUEDO a la viola de gamba y Alessio ZANFARDINO al clave.

Tarifa normal: 12

Tarifa reducida: 8 (Miembros individuales de la ADTLB, Amigos de la Abadía de Longues, estudiantes, escolares, solicitantes de empleo, RSA)

Entrada gratuita 15 años

Reservas e información: ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr o www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/

L’événement Concert « Songlines la vie en cantate » par Richard PITTSINGER, ténor Longues-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Bayeux Intercom