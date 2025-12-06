Concert Songs of Hope Primatiale Saint Trophime Arles

Concert Songs of Hope

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 20h. Primatiale Saint Trophime Place De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’association Sacrée Musique présente Songs of Hope, concert illuminé à la bougie à la Primatiale Saint Trophime

La révélation lyrique aux Victoires de la musique Marie-Laure Garnier et la pianiste internationale Célia Oneto Bensaid forment un duo détonnant pour interpréter les œuvres sacrées de Messiaen, les chants traditionnels français de Poulenc et les grands negro-spirituals à la sauce opéra. Une magnifique traversée des époques et des styles autour de l’espérance. .

Primatiale Saint Trophime Place De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Sacrée Musique association presents Songs of Hope, a candlelit concert at the Primatiale Saint Trophime.

German :

Der Verein Sacrée Musique präsentiert Songs of Hope, ein mit Kerzenlicht beleuchtetes Konzert in der Primatiale Saint Trophime

Italiano :

L’associazione Sacrée Musique presenta Songs of Hope, un concerto a lume di candela presso la Primatiale Saint Trophime

Espanol :

La asociación Sacrée Musique presenta Canciones de esperanza, un concierto a la luz de las velas en la Primatiale Saint Trophime

