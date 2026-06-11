Concert Sonia et Nigel Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Sonia et Nigel Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 10 juillet 2026.
Genêts
Concert Sonia et Nigel
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dîner-concert avec Sonia et Nigel , folk. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Sonia et Nigel
L’événement Concert Sonia et Nigel Genêts a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Genêts (Manche)
- Stage de fin de saison pratique à l’extérieur d’arts martiaux traditionnels japonais Genêts 27 juin 2026
- Stage de fin de saison Arts martiaux traditionnels japonais Genêts 27 juin 2026
- Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif La Maison Trop Cool Genêts 27 juin 2026
- Concert Ember Swift Bar associatif L’Ecurie Genêts 3 juillet 2026
- Concert Breezy Brass Quintet Bar associatif L’Ecurie Genêts 5 juillet 2026