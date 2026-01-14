Concert Sonia Winterstein Quartet Hommage à Henri Salvador Place Guibert La Ciotat

Concert Sonia Winterstein Quartet Hommage à Henri Salvador

Samedi 7 février 2026 à partir de 19h. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Sonia Winterstein, chanteuse à la voix surprenante, nous transporte dans son univers rempli de force et d’émotion pour nous faire découvrir un répertoire d’Henri Salvador des plus touchants.

A travers les chansons de ce grand artiste qui ont bercé notre enfance, qu’elle interprète magistralement, elle nous fait vivre un spectacle empli de nostalgie et de bonheur.



Avec sa générosité, sa personnalité vraie, sa voix puissante à la tessiture très large, Sonia nous livre un concert chaleureux, bien entourée de ses musiciens favoris Jean-Philippe Sempere (guitare), Antoine Borgniet (contrebasse) et Piero Iannetti (batterie). .

Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sonia Winterstein, a singer with a remarkable voice, transports us into her world filled with strength and emotion, introducing us to a deeply moving repertoire of songs by Henri Salvador.

L’événement Concert Sonia Winterstein Quartet Hommage à Henri Salvador La Ciotat a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de La Ciotat