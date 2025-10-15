Concert Sonny Gullage Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Concert Sonny Gullage Rue Amiral Courbet Saint-Astier mercredi 15 octobre 2025.

Concert Sonny Gullage

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Blues, Gospel et Soul avec Sonny Gullage, étoile montante du blues américain pianiste et chanteur originaire de la Nouvelle-Orléans, il débarque en France pour une tournée exceptionnelle !

20h30, centre culturel

Tarifs 20 €-15 €

Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99

Blues, Gospel et Soul avec Sonny Gullage, étoile montante du blues américain pianiste et chanteur originaire de la Nouvelle-Orléans, il débarque en France pour une tournée exceptionnelle !

20h30, centre culturel

Tarifs 20 €-15 €

Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English : Concert Sonny Gullage

Complete

Soul, Blues and Jazz with Ina Forsman, a Finnish singer and composer with a subtle, powerful and expressive voice, accompanied by 6 musicians: it’s all about swinging and moving with lots of energy and spontaneity on stage!

8:30pm, cultural center

Prices: 20 ?-16 ?

On reservation

German : Concert Sonny Gullage

Phanee de Pool ist eine Schweizer Künstlerin, die allein mit ihrer Gitarre, zwei Mikrofonen, drei Keyboards und Loopern auf der Bühne steht und live mit den Bildschirmen interagiert.

Eine einzigartige Stimme, eine Schüssel voll ansteckender Energie für eine poetische, lustige und überdrehte Show!

Italiano :

Blues, Gospel e Soul con Sonny Gullage, l’astro nascente del blues americano: pianista e cantante di New Orleans, viene in Francia per un tour eccezionale!

ore 20.30, centro culturale

Biglietti € 20 € 15

Solo su prenotazione

La Fabrique 05 53 02 41 99

Espanol : Concert Sonny Gullage

Completo

Soul, blues y jazz con Ina Forsman, cantautora finlandesa de voz sutil, potente y expresiva, acompañada por 6 músicos: ¡todo es movimiento y swing con mucha energía y espontaneidad en el escenario!

20.30 h, centro cultural

Precios: 20 16

Con reserva previa

L’événement Concert Sonny Gullage Saint-Astier a été mis à jour le 2025-09-23 par Vallée de l’Isle en Périgord