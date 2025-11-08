Concert : SONOLOGIE par Nicolas PERRIN & Benjamin SOISTIER Bibliothèque François Villon Paris
Concert : SONOLOGIE par Nicolas PERRIN & Benjamin SOISTIER Bibliothèque François Villon Paris samedi 8 novembre 2025.
Projet musical aux couleurs rock, électronique et contemporain, Sonologie méle instruments traditionnels et électroniques à une panoplie de végétaux, matières, éléments et objets amplifiés faisant partie de la sonothèque rassemblée par le collectif l’Emoi Sonneur. Venez découvrir !
https://www.lemoisonneur.org
Musique surprenante, création musicale avec objets insolites proposée par deux compères du collectif sonore l’Emoi sonneur.
Le samedi 08 novembre 2025
de 17h00 à 18h00
gratuit
Accès gratuit dans la limite des places disponibles
Tout public. A partir de 6 ans.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon