Concert : SONOLOGIE par Nicolas PERRIN & Benjamin SOISTIER Bibliothèque François Villon Paris samedi 8 novembre 2025.

Projet musical aux couleurs rock, électronique et contemporain, Sonologie méle instruments traditionnels et électroniques à une panoplie de végétaux, matières, éléments et objets amplifiés faisant partie de la sonothèque rassemblée par le collectif l’Emoi Sonneur. Venez découvrir !

https://www.lemoisonneur.org

Musique surprenante, création musicale avec objets insolites proposée par deux compères du collectif sonore l'Emoi sonneur.

Le samedi 08 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Tout public. A partir de 6 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon