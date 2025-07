CONCERT SONORE AUX SONS DE LA NATURE Villeneuvette

CONCERT SONORE AUX SONS DE LA NATURE Villeneuvette samedi 5 juillet 2025.

CONCERT SONORE AUX SONS DE LA NATURE

Villeneuvette Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Relaxation musicale aux Sons de la Nature accompagnés d’instruments invitant à la détente. Expérience sonore en stéréophonie pour une approche immersive de la nature. Se déposer avec douceur l’espace d’un instant et se laisser guider par les sons de la Nature et de la faune sauvage; ceux-ci accompagnés par les sons du handpan, de la guitare, des carillons et du bâton de pluie.

J’enregistre les sons de la nature (audio-naturalisme), ceux produits par la faune sauvage et les éléments naturels.

Se déposer avec douceur l’espace d’un instant et se laisser guider par les sons de la Nature et de la faune sauvage (rivière, cascade, vagues, oiseaux, feuilles au vent, chouette, amphibiens, orage, cerf, grincement des arbres …) ; ceux-ci accompagnés par les sons du handpan, de la guitare, des carillons et du bâton de pluie.

Relaxation musicale aux Sons de la Nature accompagnés d’instruments invitant à la détente. Expérience sonore en stéréophonie pour une approche immersive de la nature. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie

English :

Musical relaxation with the Sounds of Nature, accompanied by relaxing instruments. A stereophonic sound experience for an immersive approach to nature. Relax gently for a moment and let yourself be guided by the sounds of nature and wildlife, accompanied by the sounds of the handpan, guitar, chimes and rain stick.

German :

Musikalische Entspannung mit den Klängen der Natur, begleitet von Instrumenten, die zur Entspannung einladen. Ein Klangerlebnis in Stereophonie, das Sie in die Natur eintauchen lässt. Lassen Sie sich für einen Moment sanft fallen und von den Klängen der Natur und der Wildtiere leiten, begleitet von Handpan, Gitarre, Glockenspiel und Regenstab.

Italiano :

Rilassamento musicale con i Suoni della Natura, accompagnati da strumenti che invitano al relax. Un’esperienza sonora stereofonica per un approccio immersivo alla natura. Rilassatevi dolcemente per un momento e lasciatevi guidare dai suoni della natura e della fauna selvatica, accompagnati dai suoni di handpan, chitarra, carillon e bastone della pioggia.

Espanol :

Relajación musical con los Sonidos de la Naturaleza, acompañados de instrumentos que invitan a relajarse. Una experiencia sonora estereofónica para un acercamiento envolvente a la naturaleza. Relájese suavemente durante un momento y déjese guiar por los sonidos de la naturaleza y la vida salvaje, acompañados por los sonidos del handpan, la guitarra, las campanillas y el palo de lluvia.

L’événement CONCERT SONORE AUX SONS DE LA NATURE Villeneuvette a été mis à jour le 2025-06-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS