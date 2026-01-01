Concert Sonorités Insolites Seloncourt

Concert Sonorités Insolites

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Ce concert propose une rencontre rare entre trois instruments que l’on entend peu ensemble l’accordéon chromatique (Philippe Borecek), le violoncelle (Thérèse Bussière-Meyer) et la flûte traversière (Philippe Renault). Chacun porte une identité forte la respiration vibrante de l’accordéon, la chaleur profonde du violoncelle, la clarté aérienne de la flûte mais c’est précisément dans leur contraste que naît leur harmonie.

De Vivaldi à Connesson, de Haendel à Villa-Lobos, ce programme traverse trois siècles de musique et fait dialoguer les styles. Le baroque lumineux de Vivaldi et Haendel côtoie la poésie française de Fauré, l’énergie populaire de Bartok, les couleurs sud-américaines de Villa-Lobos, et la profondeur spirituelle d’Ernest Bloch. Un voyage musical riche en contrastes, où chaque œuvre révèle une facette différente du trio accordéon–violoncelle–flûte. .

