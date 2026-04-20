Concert Sonya au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert Sonya au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 24 avril 2026.
Jonzac
Concert Sonya au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
SONYA est une artiste bordelaise qui allie avec élégance la douceur de la voix et la profondeur de la guitare électrique.
Dans son duo, chaque note est soigneusement tissée pour créer des mélodies délicates et captivantes.
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
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English :
SONYA is an artist from Bordeaux who elegantly combines the softness of her voice with the depth of her electric guitar.
In her duet, every note is carefully woven to create delicate, captivating melodies.
L’événement Concert Sonya au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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