Concert – Sophie and the Giants Le Hasard Ludique Paris vendredi 7 novembre 2025.

Bercée par Queen, ABBA et Blondie, cette artiste britannique a toujours chanté et s’est très vite essayée au piano, à la guitare et à la batterie. Après le lycée, elle poursuit des études de musique où elle rencontre les premiers membres de son groupe, qui deviendra Sophie & The Giants. Basé à Sheffield, le groupe est d’abord influencé par l’indie rock de leurs contemporains, Arctic Monkeys et Catfish and the Bottlemen. Mais c’est dans un tout autre registre que Sophie trouvera son véritable déclic.

En 2020, en plein cœur de la pandémie, elle écrit “Hypnotized” avec Purple Disco Machine, un morceau aux riffs rétro et aux sonorités dance imprégnées d’italo-disco. Le titre rencontre un succès fulgurant et devient disque de platine en France. Ce changement de direction marque un tournant pour Sophie & The Giants. Obligée de se réinventer, elle poursuit l’aventure en solo et sort en 2024 “Shut Up And Dance”, un EP électrisant où l’on retrouve des collaborations avec Purple Disco Machine et Benny Benassi. Son tout dernier single, “Red Light”, sorti le 21 février, s’inscrit dans cette même dynamique, mêlant euro-dance, pop et disco.

Après des années sous les projecteurs, Sophie and the Giants (alias Sophie Scott) a enfin trouvé sa voie. Vous pourrez la retrouver en concert le 7 novembre prochain au Hasard Ludique à Paris !

Le vendredi 07 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

