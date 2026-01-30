Concert Sophie de Bardonnèche Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Concert Sophie de Bardonnèche

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 18h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Sophie de Bardonnèche, en trio avec la violiste Lucile Boulanger et le claveciniste Justin Taylor, orchestre tout un concert autour de compositrices baroques découvertes au fil de ses recherches.

Formée à la Schola Cantorum de Bâle, la violoniste Sophie de Bardonnèche a fondé en 2015 avec plusieurs camarades dont Justin Taylor l’ensemble Le Consort. Celui-ci s’est rapidement taillé une place dans le monde de l’interprétation historiquement informée.

La violoniste, qui travaille également avec William Christie et Les Arts florissants, joint aux oeuvres d’Élisabeth Jacquet de la Guerre, la plus célèbre des compositrices de cette anthologie, des pièces qui ont été pour certaines enregistrées pour la première fois pour son disque Destinées, paru en 2024. Elle brosse un portrait sensible de la musique du XVIIIe siècle au féminin. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

English :

Along with Lucile Boulanger on the viola and Justin Taylor on the harpsichord, Sophie de Bardonnèche orchestrates an entire concert around the Baroque women composers she has discovered over the course of her research.

