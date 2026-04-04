Concert : Sophie Gouby – Gospel Spirit Rue de l’Église Villerville
samedi 21 novembre 2026 · Rue de l'Église · Villerville
Informations pratiques
Villerville
Concert : Sophie Gouby – Gospel Spirit
Rue de l’Église Eglise Notre-Dame de l’Assomption Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 18:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Sous la direction de Sophie Gouby, chanteuse professionnelle, le chœur « Gospel Spirit » propose un concert vibrant et chaleureux, mêlant émotion, énergie et harmonies envoûtantes. Un moment musical à ne pas manquer pour découvrir toute la puissance et la convivialité du chant choral.
Concert de Gospel par le groupe « Fa Si La Croquer, Choeur fondant ».
Portée par la passion du chant et du partage, l’association réunit des choristes amateurs autour d’un répertoire varié et gospel, accessible à tous les âges et tous les niveaux. Sous la direction de Sophie Gouby, chanteuse professionnelle, le chœur « Gospel Spirit » propose un concert vibrant et chaleureux, mêlant émotion, énergie et harmonies envoûtantes. Un moment musical à ne pas manquer pour découvrir toute la puissance et la convivialité du chant choral. .
Rue de l’Église Eglise Notre-Dame de l’Assomption Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Concert : Sophie Gouby – Gospel Spirit
Under the direction of Sophie Gouby, a professional singer, the “Gospel Spirit” choir presents a vibrant and heart-warming concert, blending emotion, energy and spellbinding harmonies. A musical event not to be missed, offering the chance to discover the full power and warmth of choral singing.
L’événement Concert : Sophie Gouby – Gospel Spirit Villerville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT SPL Deauville
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