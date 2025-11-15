Concert Sophisticated Leadies Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Just Five et Patricia Setbon pour un hommage aux grandes dames du Jazz !

Depuis les années 30, les grandes chanteuses de jazz ont fait chavirer nos oreilles et nos cœurs par la profondeur de leurs voix, l’intensité de leur chant et la virtuosité de leur talent. Cette formation propose une traversée du répertoire de ces grandes artistes que relie un point commun la recherche de ce que la musique a de plus profond.

Entourée par Philippe Carment Piano François Fuchs Contrebasse Jean-Bernard Leroy Drums Jean-Philippe Scali Saxophone Ténor Denis Jusseaume Trompette, Patricia Setbon nous fera voyager dans cet univers où ces voix inoubliables comme par exemple Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Dinah Washington ont marqué toute une génération et influencé de nombreuses et nombreux artistes.

Cette année encore la classe de jazz de l’école de musique est associée ainsi que la classe de chant.

Durée 1h50

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

