CONCERT Sopico + guest Amiens

CONCERT Sopico + guest Amiens vendredi 21 novembre 2025.

CONCERT Sopico + guest

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

VEN. 21 NOVEMBRE 2025

20:30

Sopico

Rap | FR

22:00

Après la sortie de Nuages en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, Volez Moi , sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.

Tarif normal 15€

Tarif abonné 10€

VEN. 21 NOVEMBRE 2025

20:30

Sopico

Rap | FR

22:00

Après la sortie de Nuages en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, Volez Moi , sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.

Tarif normal 15€

Tarif abonné 10€ .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

FRIDAY nOVEMBER 21, 2025

20:30

Sopico

Rap | FR

22:00

After the release of « Nuages » in 2021 and the tour that accompanied it (including a sold-out Olympia), Sopico returns in 2025 with an episode 2 of his Unplugged sessions and a new album, « Volez Moi », released on August 29. Invited in January by the Hyper Week-End Festival for a solo and acoustic creation which was a triumph, it is this guitar / voice formula (but not only) that Sopico will present on this tour debut.

Regular price: 15?

Subscriber price: 10?

German :

FR. 21. NOVEMBER 2025

20:30

Sopico

Rap | FR

22:00

Nach der Veröffentlichung von « Nuages » im Jahr 2021 und der dazugehörigen Tournee (darunter ein ausverkauftes Olympia) kehrt Sopico im Jahr 2025 mit einer zweiten Episode seiner Unplugged-Sessions und einem neuen Album, « Volez Moi », das am 29. August veröffentlicht wurde, zurück. Im Januar wurde Sopico vom Hyper Week-End Festival eingeladen, um eine Solo- und Akustikkreation zu präsentieren, die ein Triumph war.

Normaler Preis: 15?

Abonnententarif: 10?

Italiano :

VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2025

20:30

Sopico

Rap | FR

22:00

Dopo l’uscita di « Nuages » nel 2021 e il tour che l’ha accompagnato (compreso il tutto esaurito all’Olympia), Sopico torna nel 2025 con un episodio 2 delle sue sessioni Unplugged e un nuovo album, « Volez Moi », in uscita il 29 agosto. Invitato a gennaio dall’Hyper Week-End Festival a esibirsi in un set acustico solista che si è rivelato un trionfo, Sopico presenterà questa formula chitarra/voce (ma non l’unica) all’inizio del suo tour.

Prezzo normale: 15 euro

Prezzo per gli abbonati: 10?

Espanol :

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

20:30

Sopico

Rap | FR

22:00

Tras el lanzamiento de « Nuages » en 2021 y la gira que lo acompañó (incluyendo un Olympia con entradas agotadas), Sopico vuelve en 2025 con un episodio 2 de sus sesiones Unplugged y un nuevo álbum, « Volez Moi », que sale el 29 de agosto. Invitado por el Hyper Week-End Festival en enero para realizar un set acústico en solitario que resultó todo un triunfo, Sopico presentará esta fórmula guitarra/voz (pero no la única) en el inicio de su gira.

Precio normal: 15

Precio abonado: 10?

L’événement CONCERT Sopico + guest Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS