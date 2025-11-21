CONCERT Sopico + guest Amiens
Sopico
Rap | FR
22:00
Après la sortie de Nuages en 2021 et de la tournée qui l’a accompagné (dont un Olympia complet), Sopico revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, Volez Moi , sortie le 29 Août. Invité en Janvier par l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique qui a fait un triomphe, c’est cette formule guitare / voix (mais pas seulement) que Sopico présentera sur ce début de tournée.
Tarif normal 15€
Tarif abonné 10€
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
FRIDAY nOVEMBER 21, 2025
20:30
Sopico
Rap | FR
22:00
After the release of « Nuages » in 2021 and the tour that accompanied it (including a sold-out Olympia), Sopico returns in 2025 with an episode 2 of his Unplugged sessions and a new album, « Volez Moi », released on August 29. Invited in January by the Hyper Week-End Festival for a solo and acoustic creation which was a triumph, it is this guitar / voice formula (but not only) that Sopico will present on this tour debut.
Regular price: 15?
Subscriber price: 10?
German :
FR. 21. NOVEMBER 2025
20:30
Sopico
Rap | FR
22:00
Nach der Veröffentlichung von « Nuages » im Jahr 2021 und der dazugehörigen Tournee (darunter ein ausverkauftes Olympia) kehrt Sopico im Jahr 2025 mit einer zweiten Episode seiner Unplugged-Sessions und einem neuen Album, « Volez Moi », das am 29. August veröffentlicht wurde, zurück. Im Januar wurde Sopico vom Hyper Week-End Festival eingeladen, um eine Solo- und Akustikkreation zu präsentieren, die ein Triumph war.
Normaler Preis: 15?
Abonnententarif: 10?
Italiano :
VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2025
20:30
Sopico
Rap | FR
22:00
Dopo l’uscita di « Nuages » nel 2021 e il tour che l’ha accompagnato (compreso il tutto esaurito all’Olympia), Sopico torna nel 2025 con un episodio 2 delle sue sessioni Unplugged e un nuovo album, « Volez Moi », in uscita il 29 agosto. Invitato a gennaio dall’Hyper Week-End Festival a esibirsi in un set acustico solista che si è rivelato un trionfo, Sopico presenterà questa formula chitarra/voce (ma non l’unica) all’inizio del suo tour.
Prezzo normale: 15 euro
Prezzo per gli abbonati: 10?
Espanol :
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
20:30
Sopico
Rap | FR
22:00
Tras el lanzamiento de « Nuages » en 2021 y la gira que lo acompañó (incluyendo un Olympia con entradas agotadas), Sopico vuelve en 2025 con un episodio 2 de sus sesiones Unplugged y un nuevo álbum, « Volez Moi », que sale el 29 de agosto. Invitado por el Hyper Week-End Festival en enero para realizar un set acústico en solitario que resultó todo un triunfo, Sopico presentará esta fórmula guitarra/voz (pero no la única) en el inicio de su gira.
Precio normal: 15
Precio abonado: 10?
L’événement CONCERT Sopico + guest Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS