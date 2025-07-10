Concert SOPICO La Cartonnerie Reims

Concert SOPICO

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 18 EUR

2026-02-05 20:00:00

Le rap d’après.

Sopico s’est imposé comme l’un des artistes les plus singuliers de la scène rap française. Après Nuages (2021) et une tournée couronnée par un Olympia complet, le rappeur parisien revient en 2025 avec un épisode 2 de ses sessions Unplugged et un nouvel album, Volez-Moi , attendu pour le 29 août. Armé de sa guitare, qui ne le quitte jamais, Sopico brouille les frontières entre rap, rock et blues. Il invente un nouveau langage musical un blues urbain, intense et habité, traversé par la tension du hip-hop et l’urgence du rock. Invité en janvier dernier à l’Hyper Week-End Festival pour une création solo et acoustique, il y a livré une performance bluffante et c’est cette formule épurée guitare / voix, mais pas seulement qu’il présentera sur scène un retour aux racines acoustiques, un geste artistique fort. Avec une radicalité tranquille et une élégance brute, Sopico fait souffler un vent nouveau sur le rap hexagonal. Une voix à part et un concert à ne pas manquer. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

