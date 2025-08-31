Concert soprano et orgue à la cathédrale Place d’Armes Chapitre de l’Eglise Cathédrale 2, Place de Chambre Metz

Le dernier concert de la saison d’été à la cathédrale mettra à l’honneur la magnifique soprano Claire Lefilliâtre et l’organiste Stéphane Fuget. Grands spécialistes de la musique Renaissance italienne, les deux musiciens présenteront des oeuvres de C. Monteverdi, G. Frescobaldi, D. Mazzochi…Retransmission sur grand écran.Tout public

The last concert of the summer season at the cathedral will feature the magnificent soprano Claire Lefilliâtre and organist Stéphane Fuget. Great specialists in Italian Renaissance music, the two musicians will present works by C. Monteverdi, G. Frescobaldi, D. Mazzochi…Retransmission on large screen.

Das letzte Konzert der Sommersaison in der Kathedrale wird von der wunderbaren Sopranistin Claire Lefilliâtre und dem Organisten Stéphane Fuget gestaltet. Die beiden Musiker sind große Spezialisten der italienischen Renaissancemusik und präsentieren Werke von C. Monteverdi, G. Frescobaldi, D. Mazzochi… Übertragung auf Großleinwand.

L’ultimo concerto della stagione estiva della cattedrale vedrà protagonisti il magnifico soprano Claire Lefilliâtre e l’organista Stéphane Fuget. Grandi specialisti della musica rinascimentale italiana, i due musicisti eseguiranno opere di C. Monteverdi, G. Frescobaldi, D. Mazzochi e altri.

El último concierto de la temporada de verano de la catedral contará con la magnífica soprano Claire Lefilliâtre y el organista Stéphane Fuget. Grandes especialistas de la música italiana del Renacimiento, los dos músicos interpretarán obras de C. Monteverdi, G. Frescobaldi, D. Mazzochi y otros.

