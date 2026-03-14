CONCERT SOPRANO, ORGUE & TROMPETTE

ÉGLISE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Tromba Da Chiesa est d’abord l’histoire d’une amitié, née au Conservatoire National de Région de Toulouse, puis d’une complicité, d’un dialogue entre l’orgue et la trompette, bientôt rejoints par le timbre lyrique d’une soprane. Formidable mélange de sonorités à la fois chaudes, brillantes et auth

Frédéric COUSTOU Médaille d´or en trompette moderne et baroque, 1er prix de musique de chambre et perfectionnement au C.N.R de Toulouse, professeur dans diverses écoles du Tarn-et-Garonne.

Emmanuel PÉLAPRAT Études au Conservatoire de Toulouse, notamment avec Jan Willem Jansen pour le clavecin et Michel Bouvard pour l´orgue, puis Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a obtenu 5 prix.

Sonia SEMPÉRÉ Médaillée d’or en chant et en musique de chambre au Conservatoire de Tarbes. Participe aussi à de nombreuses productions d’opéra et d’opérette. Très investie dans la pédagogie et titulaire du Diplôme d’État de chant et de technique vocale, elle enseigne au Conservatoire de Cahors. A fondé le festival Classi Cahors, dont elle est directrice. 0 .

ÉGLISE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tromba Da Chiesa is first and foremost the story of a friendship forged at Toulouse?s Conservatoire National de Région, then of a complicity and dialogue between organ and trumpet, soon joined by the lyrical timbre of a soprano. A wonderful blend of warm, brilliant and authentic sonorities

L’événement CONCERT SOPRANO, ORGUE & TROMPETTE Grenade a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE