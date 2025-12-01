Concert Soprano Reims Arena Reims
Concert Soprano
Tarif : 45 – 45 – 74 EUR
Début : 2025-12-19 20:00:00
Tout public
Après avoir enflammé les scènes de France avec sa tournée Chasseur d’étoiles et atteint le sommet au Stade de France, Soprano est de retour en 2025 avec le “Freedom Tour” !
Figure incontournable de la scène musicale française, il promet une expérience scénique unique, où chaque concert devient un moment de communion, de partage et de liberté.
Préparez-vous à vibrer avec Soprano dans une tournée qui s’annonce aussi fédératrice qu’inoubliable ! .
