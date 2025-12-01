Concert Soprano Reims Arena Reims

Concert Soprano

Reims Arena Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 45 – 45 – 74 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Tout public

Après avoir enflammé les scènes de France avec sa tournée Chasseur d’étoiles et atteint le sommet au Stade de France, Soprano est de retour en 2025 avec le “Freedom Tour” !

Figure incontournable de la scène musicale française, il promet une expérience scénique unique, où chaque concert devient un moment de communion, de partage et de liberté.

Préparez-vous à vibrer avec Soprano dans une tournée qui s’annonce aussi fédératrice qu’inoubliable ! .

Reims Arena Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Soprano

L’événement Concert Soprano Reims a été mis à jour le 2025-12-15 par Reims Tourisme & Congrès