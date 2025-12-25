Concert : Soraya Toukabri Quartet, Le Baiser Salé Paris

Quand le jazz rencontre les couleurs de l’Orient et les rythmes du Nord-Africain, ça donne le Soraya Toukabri Quartet : un univers métissé, vibrant et plein de surprises. Inspirée par le stambeli tunisien, l’arabo-andalou et les grandes voix arabes de son enfance, Soraya Toukabri y mêle compositions originales, standards de jazz et classiques revisités avec une sincérité qui fait mouche.

Mêlant français, arabe et anglais, Soraya raconte des fragments de son histoire et célébre une identité artistique multi-facettes. Sur scène, elle est entourée de Omar El Ouaer au piano, Joachim Govin à la contrebasse et Damien Françon à la batterie, et ensemble ils offrent un concert intimiste, vibrant et généreux, où jazz, tradition et modernité se rencontrent avec naturel et émotion.

Quand le jazz rencontre les couleurs de l’Orient et les rythmes du Nord-Africain, ça donne le Soraya Toukabri Quartet : un univers métissé, vibrant et plein de surprises

Le vendredi 30 janvier 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif web : 27 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 22 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif sur place : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T22:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T19:30:00+02:00_2026-01-30T21:00:00+02:00;2026-01-30T21:30:00+02:00_2026-01-30T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260130 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

