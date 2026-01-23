Concert Sorcellerie pour deux pianos Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Sorcellerie pour deux pianos

Mardi 3 février 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 24 EUR

Début : 2026-02-03 20:00:00

Un sabbat hypnotique et poétique qui troublera, à coup sûr, petits et grands et nourrira les imaginaires !

Les pianistes Naïri Badal et Adélaïde Panage se connaissent depuis l’enfance. Elles forment, depuis quinze ans, le Duo Jatekok et mènent un parcours singulier, entre Rammstein et Saint- Saëns, encensé par la critique et un public conquis. Accompagnées de l’ombromane Philippe Beau et du magicien Antoine Terrieux, elles nous guident avec cette sorcellerie vers des contrées mystérieuses, peuplées d’êtres de légende, parfois inquiétants, toujours fascinants. Séparés par un mouvant rideau de fils noirs, les notes endiablées de Paul Dukas, Claude Debussy ou Manuel de Falla jouées sur deux pianos répondent aux ombres inquiétantes et à d’étranges illusions.



À partir de 7 ans .

A hypnotic, poetic Sabbath that’s sure to unsettle young and old alike, and feed the imagination!

