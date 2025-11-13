CONCERT SORCELLERIE POUR DEUX PIANOS Sérignan

CONCERT SORCELLERIE POUR DEUX PIANOS Sérignan jeudi 13 novembre 2025.

CONCERT SORCELLERIE POUR DEUX PIANOS

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 11 EUR

Date : 2025-11-13

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Musique, magie et ombres s’entrelacent pour enrichir le concert, stimuler l’écoute et laisser le spectateur libre entre enchantement et émotion.

L’articulation entre musique, ombres et magie, le temps d’un concert, ouvre de nouvelles perspectives pour appréhender le répertoire classique. Les images et le décor animés ne remplacent pas la musique au contraire, ils en soulignent l’expressivité et stimulent l’écoute.

L’objectif est d’enrichir et d’exalter, sans jamais oublier que la musique demeure au cœur du concert.

Le langage des magiciens illustre l’univers du sabbat, la figure immémoriale de la Sorcière, le mystère et la nature sauvage grâce à des lévitations, des changements de gravité, des ombres mystérieuses et des mouvements scéniques.

L’équilibre entre magie et musique laisse au spectateur la liberté de passer de l’une à l’autre… et rassurez-vous, aucun chemin n’est mauvais.

Payant Réservation obligatoire. .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

Music, magic and shadows intertwine to enrich the concert, stimulate listening and leave the spectator free to move between enchantment and emotion.

German :

Musik, Magie und Schatten sind miteinander verwoben, um das Konzert zu bereichern, das Zuhören anzuregen und den Zuschauer frei zwischen Verzauberung und Emotionen zu lassen.

Italiano :

Musica, magia e ombre si intrecciano per arricchire il concerto, stimolare l’ascolto e lasciare il pubblico libero di muoversi tra incanto ed emozione.

Espanol :

Música, magia y sombras se entrelazan para enriquecer el concierto, estimular la escucha y dejar al público libre para moverse entre el encanto y la emoción.

