Concert Sororie à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Concert Sororie à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 31 janvier 2026.
Concert Sororie à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Un trio qui navigue entre chanson et musique électronique expérimentale aux accents lyriques et délivre des textes poétiques, poignants ou ironiques, tout en invitant le public à se joindre à des mouvements de danse du corps et du coeur.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Sororie à l’Escarbille
L’événement Concert Sororie à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-01-08 par OT CdC Coeur du Perche