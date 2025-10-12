Concert Eglise Notre-Dame Sort-en-Chalosse

Concert Eglise Notre-Dame Sort-en-Chalosse dimanche 12 octobre 2025.

Concert

Eglise Notre-Dame 107 route du Moulin Sort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

L’Ensemble Vocal Oremus en concert en l’église Notre-Dame

Son programme, composé de 17 chants sacrés interprétés a cappella, constitue un véritable trésor, qui fait voyager le public à travers le monde. . Des chants orthodoxes ou grégoriens aux vibrants chants africains pleins d’enthousiasme, les voix graves de cet ensemble sont d’une profondeur impressionnante. Des gospels et des œuvres de grands compositeurs classiques, tels Gounod, Haendel, Viadana, Lotti ou, plus près de nous, Karl Jenkins et son célèbre . Benedictus , viennent y apporter de la diversité.

L’interprétation traditionnelle de certaines œuvres sacrées laisse entrevoir la dynamique et la joie surprenante de chants inédits, qui séduit le public. .

Eglise Notre-Dame 107 route du Moulin Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 79 03 30 contact.oremus@gmail.com

English : Concert

German : Concert

Italiano :

Espanol : Concert

L’événement Concert Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Terres de Chalosse