Concert sortie de résidence Avec le trio folk The Lighthouses Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin

Concert sortie de résidence Avec le trio folk The Lighthouses

Bar de L’Autre Lieu 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:59:00

Date(s) :

2026-03-06

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 6 mars à 20h pour une sortie de résidence afin de venir écouter les mélodies du groupe folk The Lighthouses dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Bar de L’Autre Lieu 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert sortie de résidence Avec le trio folk The Lighthouses

L’événement Concert sortie de résidence Avec le trio folk The Lighthouses Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin