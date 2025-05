Concert Sortie de Résidence dans le pré 2 – Le BLED Souspierre, 17 mai 2025 20:00, Souspierre.

Drôme

Concert Sortie de Résidence dans le pré 2 Le BLED 10 route de Dieulefit Souspierre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Concert Sortie de Résidence dans le pré 2 avec Pat Berning, Olivier Darricades, Laurie Duché, Christian Moulin, Théozed et bien d’autres… Places limitées.

.

Le BLED 10 route de Dieulefit

Souspierre 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73 atoutjeune@aol.com

English :

Concert: Résidence dans le pré 2 with Pat Berning, Olivier Darricades, Laurie Duché, Christian Moulin, Théozed and many others? Limited seating.

German :

Konzert: Abschluss von Résidence dans le pré 2 mit Pat Berning, Olivier Darricades, Laurie Duché, Christian Moulin, Théozed und vielen anderen? Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Concerto: Exit from Résidence dans le pré 2 con Pat Berning, Olivier Darricades, Laurie Duché, Christian Moulin, Théozed e molti altri? I posti sono limitati.

Espanol :

Concierto: Salida de Résidence dans le pré 2 con Pat Berning, Olivier Darricades, Laurie Duché, Christian Moulin, Théozed y muchos otros? Plazas limitadas.

L’événement Concert Sortie de Résidence dans le pré 2 Souspierre a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux