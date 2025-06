Concert sortie de résidence Ver 3 juillet 2025 19:00

Concert sortie de résidence à 19h à la Foulerie à Ver.

La Foulerie

Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com

English : Concert sortie de résidence

Concert residency exit at 7pm at La Foulerie in Ver.

German :

Konzert Residenzabgang um 19 Uhr in La Foulerie in Ver.

Italiano :

Concerto fine della residenza alle 19.00 presso La Foulerie a Ver.

Espanol :

Concierto de fin de residencia a las 19.00 h en La Foulerie de Ver.

